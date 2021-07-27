Десятки человек эвакуировали из-за пожара на 700 «квадратов» в Нефтеюганске

Нефтеюганск, 27 июля. Возгорание произошло в жилом доме города Нефтеюганска в ХМАО.

Огонь охватил 720 квадратных метров. Спасатели эвакуировали более 50 человек, среди них 15 детей. По предварительным данным никто не пострадал. Об этом сообщили в региональном МЧС.

В двухэтажном доме огонь распространился сразу в двух подъездах. Пламя уже почти достигло крыши дома. Пожару присвоен второй номер сложности.

Ранее произошел серьезный пожар на улице Салова во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Там вспыхнуло здание ЖК «Апарт-отель VALO», которое в настоящее время не достроено. В 18-этажном строящемся жилом комплексе на первом этаже в помещении площадью 40 кв. метров происходило горение строительного мусора на площади 10 кв. метров.