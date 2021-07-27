Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 июля 01:45
01:39
Происшествия
Спасатели потушили пожар в жилом доме в Нефтеюганске
01:27
Политика
«Счет не в пользу Польши»: Пушков ответил Варшаве, мечтающей остановить «СП-2»
01:22
Общество
Финансист предостерег от соблазна заработать на кешбэке
01:10
Спорт
Чемпионат России по футболу стартовал с победы московского «Динамо»
01:03
Происшествия
Маленький ребенок погиб в жестоком ДТП в Воронеже
00:59
Общество
Россиянам назвали причину падения спроса на льготную ипотеку
00:51
Общество
Проект по запуску электрички в Пулково стартует в Петербурге в 2021 году
00:50
Общество
Россиянам назвали опасную для смартфона настройку по умолчанию
00:47
Происшествия
Десятки человек эвакуировали из-за пожара на 700 «квадратов» в Нефтеюганске
00:40
Общество
Лимоны в России подешевели больше всех продуктов в текущем году
Все новости

Аналитики зафиксировали рост проблем с ЖКТ из-за штамма коронавируса «Дельта»
Общество
Аналитики зафиксировали рост проблем с ЖКТ из-за штамма коронавируса «Дельта»
pixabay.com  /  derneuemann

Москва, 27 июля. Продажи препаратов против проблем с желудком выросли в период с мая по июль на 13%, а средств от диареи на 20% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Медики считают, что виноват новый штамм коронавируса «Дельта». Самый высокий рост продаж лекарств от проблем с желудком зафиксировали в июне. Некоторые эксперты считают, что увеличение продаж средств от диарей и отравлений является сезонным, так как в этот период многие ездят на юг, где могут подхватить кишечные инфекции из-за немытых фруктов и овощей. Об этом информируют «Известия».

По словам врача-инфекциониста, главного врача «Инвитро Сибирь» Андрея Позднякова, симптомы с ЖКТ проявляются на фоне COVID-19. Отмечается, что с подобными жалобами возросло количество обращений к врачу на 62%. В большинстве случаев при заражении штаммом «Дельта» у человека наблюдается диарея.

Россиянам рассказали, какие категории граждан находятся в группе риска по заражению штаммом "Дельта". Отмечается, что новый штамм коронавируса опаснее всего для пожилых и непривитых людей.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Аналитики зафиксировали рост проблем с ЖКТ из-за штамма коронавируса «Дельта»
пандемия жкт дельта
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru