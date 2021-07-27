Аналитики зафиксировали рост проблем с ЖКТ из-за штамма коронавируса «Дельта»

Москва, 27 июля. Продажи препаратов против проблем с желудком выросли в период с мая по июль на 13%, а средств от диареи на 20% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Медики считают, что виноват новый штамм коронавируса «Дельта». Самый высокий рост продаж лекарств от проблем с желудком зафиксировали в июне. Некоторые эксперты считают, что увеличение продаж средств от диарей и отравлений является сезонным, так как в этот период многие ездят на юг, где могут подхватить кишечные инфекции из-за немытых фруктов и овощей. Об этом информируют «Известия».

По словам врача-инфекциониста, главного врача «Инвитро Сибирь» Андрея Позднякова, симптомы с ЖКТ проявляются на фоне COVID-19. Отмечается, что с подобными жалобами возросло количество обращений к врачу на 62%. В большинстве случаев при заражении штаммом «Дельта» у человека наблюдается диарея.

Россиянам рассказали, какие категории граждан находятся в группе риска по заражению штаммом "Дельта". Отмечается, что новый штамм коронавируса опаснее всего для пожилых и непривитых людей.