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Мошенники создали новый способ обмана с инвестициями в Роскосмос
Общество
Мошенники создали новый способ обмана с инвестициями в Роскосмос
Инфореактор  /  Егор Провоторов

Москва, 27 июля. Мошенники нашли новый способ обмана граждан с инвестициями в Роскосмос. Об этом рассказали в InfoSecurity a Softline Company. Информацию подтвердили специалисты и банки.

В Сети появился ресурс с предложениями напрямую инвестировать с российскую космическую отрасль. Он рекламирует мошеннический инвестиционный проект. На сайте сказано, что граждане могут напрямую торговать на фондовой бирже через Роскосмос. Там предлагается оставить электронную почту и телефон для связи, по которому якобы свяжется представитель проекта.

После чего клиентам предлагается перевести деньги на подставной брокерский счет, далее на нем отображается активный трейдинг, однако вывести средства уже не получится, рассказал заместитель гендиректора InfoSecurity a Softline Company Игорь Сергиенко в интервью «Известиям».

Новая схема мошенничества появилась в связи с активным ростом рынка розничной торговли ценными бумагами, популярности IPO, а также широким резонансом вокруг полетов Джеффа Безоса и Ричарда Брэнсона.

Недавно сотрудники компании Bi.Zone рассказали, что мошенники стали гораздо чаще подделывать сайты банковских организаций в 2021 году. Выявлено уже 3258 подставных банков.

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