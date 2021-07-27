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ОНФ предложил ввести единый интернет-тариф для российских школ
Общество
ОНФ предложил ввести единый интернет-тариф для российских школ
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Москва, 27 июля. Почти треть школ в России переплачивают за интернет. Руководство ОНФ направило вице-премьеру Дмитрию Чернышенко предложение ввести единый тариф для общеобразовательных учреждений.

ОНФ предлагает выявить причины высокой стоимости интернета. Аппарат зампреда кабмина пообещал найти решение проблемы с объединением. В Госдуме также одобрили идею введения единого тарифа на интернет для российских школ. Об этом сообщают «Известия».

В документе сопредседателя Общероссийского народного фронта (ОНФ) Елены Шмелевой предлагается промониторить стоимости услуг провайдеров для общеобразовательных организаций, выявить причины высоких цен на услуги, а также рассмотреть вопрос о разработке механизма по фиксации единого для всех школ тарифа. В аппарате зампреда правительства признали наличие проблемы и выразили готовность решить проблему.

Ранее депутаты ГД предложили обосновывать снижение цен госзакупок питания. Мониторинг бюро расследований ОНФ по закупкам социального питания в школах, детских садах, больницах обнаружил уменьшение цены контрактов до 50% стоимости. Депутаты Госдумы не хотят допускать к госзакупкам компании, которые снижают цены до недопустимого уровня.

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тариф интернет школы
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