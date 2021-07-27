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Российский ученый назвал причину возвращения в Россию молодых ученых
Наука
Российский ученый назвал причину возвращения в Россию молодых ученых
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 27 июля. Молодые ученые возвращаются из-за конкурентной зарплаты по международным меркам и отсутствия ограничений на академические свободы, рассказал ректор ГАУГН Денис Фомин-Нилов.

В стране есть несколько мест, где такие ученые могут устроиться работать на достойных условиях, при этом за пределами Москвы и Санкт-Петербурга их всего два или три, пояснил специалист в беседе с «Известиями».

«Возвращаются те, кто мечтает сделать что-то не только в науке как таковой, но и в ее администрировании», — добавил Фомин-Нилов.

То есть хотят работать в родной стране молодые специалисты, которые готовы создавать новые программы обучения, лаборатории, совершенствовать системы управления вузами.

Недавно пермский ученый рассказал, смогут ли все люди когда-либо перейти на единый, искусственно созданный язык. По мнению опрошенных экспертов, такой вариант маловероятен, потому что любой, самый совершенный искусственный язык не сможет стать достойным аналогом живому языку.

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