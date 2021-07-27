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Медицинские маски предложили утилизировать с помощью бактерий
Наука
Медицинские маски предложили утилизировать с помощью бактерий
Агенство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Краснодар, 27 июля. Российские ученые разрабатывают биопрепарат, который поможет утилизировать медицинские маски без ущерба для окружающей среды.

Исследователи из Кубанского государственного университета ведут поиск бактерий, активно «поедающих» полипропилен — основной компонент этих средств индивидуальной защиты, сообщает газета «Известия».

Эксперты считают разработку актуальной, но отмечают сложность поставленной задачи. Если подобные бактерии выйдут из-под контроля, это создаст трудности с повседневным использованием вещей из пластика, отмечают специалисты.

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