Медицинские маски предложили утилизировать с помощью бактерий

Краснодар, 27 июля. Российские ученые разрабатывают биопрепарат, который поможет утилизировать медицинские маски без ущерба для окружающей среды.

Исследователи из Кубанского государственного университета ведут поиск бактерий, активно «поедающих» полипропилен — основной компонент этих средств индивидуальной защиты, сообщает газета «Известия».

Эксперты считают разработку актуальной, но отмечают сложность поставленной задачи. Если подобные бактерии выйдут из-под контроля, это создаст трудности с повседневным использованием вещей из пластика, отмечают специалисты.