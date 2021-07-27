Банки будут медленно увеличивать проценты по кредитам в России

Москва, 27 июля. Банки зафиксировали кредитные ставки, несмотря на рост ключевого показателя до 6,5%.

Представитель ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что такое резкое повышение ключевой ставки должно снизить потребительское кредитование. Финансовые организации объяснили, что станут повышать проценты плавно.

Банки будут ориентироваться на клиентский спрос и обстановку рынка. Соответствующей информацией поделились «Известия», опросив 50 финансовых организаций. Полноценную реакцию на решение регулятора стоит ожидать от двух до трех недель, в течение которых произойдет рост ставок на 0,3–0,5 п.п., считают специалисты.

При этом рост ипотеки на отечественном рынке ускорился в июне до 3%. Об этом говорит информация Центрального банка России.