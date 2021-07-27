Минобороны проведет крупные учения по перекрытию Финского залива

Санкт-Петербург, 27 июля. Минобороны России отработает перекрытие Финского залива в рамках учений береговых войск Ленинградской военно-морской базы по защите Санкт-Петербурга с моря.

Учения являются часть подготовки к стратегическим маневрам «Запад-2021», которые состоятся с 10 по 16 сентября на российских и белорусских полигонах, передают «Известия».

Ракетные комплексы временно перебросят на остров Котлин и развернут на ранее необорудованных позициях. С 2016 года корабли НАТО 18 раз выходили на дистанцию пуска крылатых ракет, об этом недавно заявил министр обороны Сергей Шойгу, что является показателем возросшей активности сил НАТО на Балтике.

Недавно ведомство также назвало точную дату спуска на воду атомной подводной лодки «Красноярск». Церемония состоится 30 июля в Северодвинске.