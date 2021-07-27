Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 июля 01:44
01:39
Происшествия
Спасатели потушили пожар в жилом доме в Нефтеюганске
01:27
Политика
«Счет не в пользу Польши»: Пушков ответил Варшаве, мечтающей остановить «СП-2»
01:22
Общество
Финансист предостерег от соблазна заработать на кешбэке
01:10
Спорт
Чемпионат России по футболу стартовал с победы московского «Динамо»
01:03
Происшествия
Маленький ребенок погиб в жестоком ДТП в Воронеже
00:59
Общество
Россиянам назвали причину падения спроса на льготную ипотеку
00:51
Общество
Проект по запуску электрички в Пулково стартует в Петербурге в 2021 году
00:50
Общество
Россиянам назвали опасную для смартфона настройку по умолчанию
00:47
Происшествия
Десятки человек эвакуировали из-за пожара на 700 «квадратов» в Нефтеюганске
00:40
Общество
Лимоны в России подешевели больше всех продуктов в текущем году
Все новости

Минобороны проведет крупные учения по перекрытию Финского залива

  /   Обновлено: 27 июля 2021 01:01
Армия
Минобороны проведет крупные учения по перекрытию Финского залива
Невские Новости  /  Дмитрий Матвеев

Санкт-Петербург, 27 июля. Минобороны России отработает перекрытие Финского залива в рамках учений береговых войск Ленинградской военно-морской базы по защите Санкт-Петербурга с моря.

Учения являются часть подготовки к стратегическим маневрам «Запад-2021», которые состоятся с 10 по 16 сентября на российских и белорусских полигонах, передают «Известия».

Ракетные комплексы временно перебросят на остров Котлин и развернут на ранее необорудованных позициях. С 2016 года корабли НАТО 18 раз выходили на дистанцию пуска крылатых ракет, об этом недавно заявил министр обороны Сергей Шойгу, что является показателем возросшей активности сил НАТО на Балтике.

Недавно ведомство также назвало точную дату спуска на воду атомной подводной лодки «Красноярск». Церемония состоится 30 июля в Северодвинске.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Минобороны проведет крупные учения по перекрытию Финского залива
минобороны учения финский залив
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru