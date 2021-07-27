«Замуж за принца»: Марина Федункив откровенно рассказала о своем итальянском муже

Москва, 27 июля. Поклонники звезды Comedy Woman Марина Федункив были удивлены новостью о ее тайном браке с итальянцем Стефано Маджи.

В интервью KP.RU актриса отметила, что «замуж вышла, можно сказать, за принца». Его предки принадлежат «к какой-то ветке итальянской знати». Познакомились будущие влюбленные в 2019 году на дне рождения близкого друга Федункив и продюсера Игоря Ковалева. Спустя три недели актриса и итальянец случайно встретились в самолете.

«Проболтали и просмеялись весь полет. Он много рассказывал про Италию, а я как раз тогда очень хотела поехать в Рим, и, видимо, на этой почве мы начали переписываться, пить кофе. Так наше общение и закрутилось», — вспоминает звезда Comedy Woman.

Сблизились Стефано и Марина в пандемию. К счастью, итальянец жил в то время в Москве. Из-за отмены части проектов времени для общения было больше обычного.

«И я разглядела его галантность, воспитанность, ту заботу, которой он меня окружил. На каждую встречу носил цветы, представляете? Я себя почувствовала такой прямо девочкой-девочкой, вот уже не думала, что такое вообще когда-то испытаю», — рассказала Федункив.

Первое время консервативную актрису сильно смущала разница в возрасте: избранник на 13 лет ее моложе. Но вскоре стало понятно, что все это лишь условности. Как признается Марина, после того, как они начали встречаться, она сама расцвела, похудела, помолодела.

«Официально и со штампом я вышла замуж впервые. Предыдущие были гражданскими сожительствами, пусть и длившимися долго. После того как я поставила точку в очень больных и абьюзивных отношениях со вторым гражданским мужем, я закрылась. Потом долго работала над собой, в общении с мужчинами осторожничала, боялась, закрывалась… Непросто было. Ясное дело, далеко не все мужики — козлы, но мне было ох как непросто в это снова поверить», — откровенничает актриса.

Расписались Марина и Стефано в июне. Отмечать с друзьями не стали, ограничились походом в ЗАГС. По словам Федункив, они планируют широко отгулять свадьбу чуть позже, когда отменят большую часть ограничений.

Популярность у россиян Федункив получила благодаря роли в сериале «Реальные пацаны». Некоторое время назад стало известно о съемках нового сезона проекта. В девятом сезоне комедийного сериала будут 20 серий.