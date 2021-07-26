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Президент Туниса запретил любые перемещения в стране в ночное время
Политика
Президент Туниса запретил любые перемещения в стране в ночное время
wikipedia.org  /  Citizen59

Рабат, 26 июля. Президент Туниса Каис Саид ввел запрет на любые перемещения по всей стране с 19:00 до 06:00 26 июля по 27 августа 2021 года.

Запрет не касается только тех, кто работает по ночам, а также срочных ситуаций. Кроме этого, Саид запретил собрания групп более трех человек. Об этом сообщается в коммюнике администрации главы государства.

Сборы групп запрещены в общественных местах и на площадях. Срок запрета может быть изменен через коммюнике администрации президента Туниса.

Каис Саид 25 июля сообщил о приостановке работы парламента на 30 дней. Он также отменил неприкосновенность всех депутатов и отправил в отставку премьер-министра. В Рабат были введены войска. Решение было принято после демонстраций, участники которых вышли добиваться роспуска парламента и смены политического режима. Протестующие потребовали наказать виновных в ухудшении эпидемиологической и социально-экономической ситуации в Тунисе.

Ранее российских граждан, которые находятся в Тунисе, призвали воздержаться от поездок по стране и соблюдать меры предосторожности. Рекомендации поступили от посольства России в Тунисе. Необходимо отказаться от посещения мест скопления людей, в том числе торговых центров.

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