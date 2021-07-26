Седан Tesla Model S больше не получит круглый руль

Вашингтон, 26 июля. Обновленный флагманский седан Tesla Model S больше нельзя будет заказать с рулевым колесом, сообщил в своем Twitter-аккаунте руководитель компании Илон Маск.

Маск ответил на вопрос одного из пользователей о том, можно ли будет купить автомобиль без штурвала.

«Нет», — коротко написал предприниматель.

Среди плюсов самолетного штурвала Tesla называют необходимость всегда держать руки в правильном положении и улучшенную обзорность. Но критики указывают на неудобство при активном маневрировании.

Между тем, в начале июля Tesla повысила стоимость базовых версий электрокаров Model S и Model X на 5000 долларов. В основном подорожание коснулось Model 3 и Model Y, так как эти версии получили обновление.