Россия предоставит странам Африки госкредит на покупку авиационной техники

Москва, 26 июля. «Ростех» подписал 13 договоров на поставку российской авиации. Общая сумма сделки, заключенной на минувшей выставке МАКС-2021, составила миллиард евро. В списке заказчиков фигурируют страны Африки.

Государства Черного континента приобретут истребители Су-30СМЭ и вертолеты моделей Ми-35М/Ми-17В-5. Помимо этого, Россия экспортирует радиолокационную станцию «Противник-ГЕ», ПЗРК «Верба» и авиационные боеприпасы.

Москва предложила африканцам специальную систему покупки — займы в отечественных банках. Генеральный директор «Ростеха» Александр Михеев рассказал корреспондентам РБК подробности проведения сделки:

«В странах, с которыми имеются межправительственные соглашения о предоставлении государственного кредита, «Рособоронэкспорт» использует данную схему для реализации поставок авиационной техники».

Также партнеры из Африки проявили интерес к новому истребителю пятого поколения Checkmate и оформили заказ на современный парашютный комплекс «Беркут-А».