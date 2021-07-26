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Россия предоставит странам Африки госкредит на покупку авиационной техники

Весь мир
Россия предоставит странам Африки госкредит на покупку авиационной техники
Пресс-служба Балтийского флота  / 

Москва, 26 июля. «Ростех» подписал 13 договоров на поставку российской авиации. Общая сумма сделки, заключенной на минувшей выставке МАКС-2021, составила миллиард евро. В списке заказчиков фигурируют страны Африки.

Государства Черного континента приобретут истребители Су-30СМЭ и вертолеты моделей Ми-35М/Ми-17В-5. Помимо этого, Россия экспортирует радиолокационную станцию «Противник-ГЕ», ПЗРК «Верба» и авиационные боеприпасы.

Москва предложила африканцам специальную систему покупки — займы в отечественных банках. Генеральный директор «Ростеха» Александр Михеев рассказал корреспондентам РБК подробности проведения сделки:

«В странах, с которыми имеются межправительственные соглашения о предоставлении государственного кредита, «Рособоронэкспорт» использует данную схему для реализации поставок авиационной техники».

Также партнеры из Африки проявили интерес к новому истребителю пятого поколения Checkmate и оформили заказ на современный парашютный комплекс «Беркут-А».

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москва африка макс-2021
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