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Общество
Москвич хочет отсудить у McDonald’s 2 млн рублей
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Москвич хочет отсудить у McDonald’s 2 млн рублей
Общество
Москвич хочет отсудить у McDonald’s 2 млн рублей
pixabay.com

Москва, 26 июля. Житель Москвы требует от сети ресторанов McDonald’s 2 млн рублей из-за травм, полученных после посещения заведения.

По словам пресс-секретаря Тверского суда Ольги Бондаревой, предварительное слушание гражданского дела пройдет 18 августа. Согласно заявлению, мужчина поскользнулся на лестнице в ресторане. Степень тяжести повреждений в суде не уточнили, передает РИА Новости.

Компенсацией за понесенный моральный вред требования москвича не ограничиваются. Он также рассчитывает на возмещение расходов на лечение в размере 64 697 рублей.

В конце мая стало известно, что афроамериканец подал 10-миллиардный иск против McDonald’s за расизм после того, как представители чикагского отделения корпорации отказались размещать рекламу на принадлежащих ему телеканалах. Представители ответчика заявили, что удвоили финансовые показатели взаимоотношений с компаниями, принадлежащими меньшинствам и пообещали, что компания «рассмотрит и ответит соответствующим образом» на иск мужчины.

В России также уже неоднократно подавали иски в адрес McDonald’s. В частности, в апреле экс-сотрудник сети ресторанов быстрого питания подал в суд на работодателя после увольнения из-за призыва в армию. Правда, тогда москвич проиграл в суде.

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