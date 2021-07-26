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Иракский премьер-министр прибыл в США для переговоров с Байденом

  /   Обновлено: 26 июля 2021 23:10
Политика
Иракский премьер-министр прибыл в США для переговоров с Байденом
pixabay.com

Вашингтон, 26 июля. Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи прибыл в Белый дом для переговоров с президентом США Джо Байденом.

Джо Байден заявил о намерении укреплять партнерство с Ираком, а также развивать сотрудничество, в частности, по поставкам вакцин против коронавируса. Кроме этого, американский лидер выразил обеспокоенность по плановому обеспечению выборов, которые в Ираке должны пройти в октябре.

«Моя администрация намерена укреплять это сотрудничество», — сказал Байден в ходе встречи.

Недавно стало известно, что США и Ирак намерены согласовать вывод американских военных из арабской республики до конца 2021 года. Об этом сообщают представители администраций двух стран.

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сша ирак байден
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