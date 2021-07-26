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Железняк назвал попыткой попиариться угрозы Киева о силовом захвате Донбасса
Политика
Железняк назвал попыткой попиариться угрозы Киева о силовом захвате Донбасса
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 26 июля. Заявления украинских политиков о необходимости подготовки к силовому захвату Донбасса после выборов в России — это всего лишь очередная провокация, заявил Сергей Железняк.

Ранее в понедельник бывший депутат Верховной рады Юрий Грымчак заявил, что Украине следует задуматься о силовом освобождении Донбасса после осенних выборов в Госдуму РФ. Бывший парламентарий выразил опасения насчет Москвы, полагая, что участие граждан в голосовании, которые живут в Донбассе, якобы говорит о намерении России присоединить эти территории.

Депутат Госдумы Сергей Железняк, комментируя заявление Грымчака в беседе с ФАН, назвал происходящее очередной провокацией ради пиара.

«Воспаленный мозг еще одного украинского деятеля рисует фантазии о вооруженном решении проблемы Донбасса, теперь — в связи с нынешней избирательной кампанией. Это заявление — попытка попиариться на антироссийской тематике и запугать жителей Донбасса, имеющих российские паспорта, чтобы они отказались от участия в сентябрьском голосовании. При этом очевидно, что на территории самой Незалежной власти и связанные с ними воинствующие националисты будут жестко препятствовать возможности голосования проживающих там жителей России, нарушая действующие нормы международного права», — отметил парламентарий.

Железняк подчеркнул, что «подобными высказываниями и угрозами украинские русофобы раздувают раскол внутри общества и стремятся подавлять любые действия граждан Украины, выступающих за нормализацию отношений с Россией».

Ранее сообщалось, что депутаты Верховной рады Оксана Савчук, Наталья Пипа и Николай Княжицкий внесли законопроект, согласно которому каждый житель страны, добровольно получивший российский паспорт, будет лишаться украинского гражданства. В интервью ФАН политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов напомнил, что Конституцией Украины запрещено иметь двойное гражданство.

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Все новости / Политика / Железняк назвал попыткой попиариться угрозы Киева о силовом захвате Донбасса
украина донбасс железняк грымчак
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