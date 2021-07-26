Российский истребитель Checkmate закупят страны Африки, Индия и Вьетнам

Москва, 26 июля. Вице-премьер РФ Юрий Борисов рассказал изданию «Интерфакс» о новой разработке России. Он заявляет, что истребитель пятого поколения Checkmate впечатлил африканских партнеров на МАКС-2021.

«Самолет, в первую очередь, будет ориентирован на страны Африки, на Индию, на Вьетнам. Спрос на эти самолеты достаточно высок и оценивается минимум в 300 самолетов в ближайшее время. Все зависит от того, как быстро мы выведем самолет на международный рынок», — сообщил политик.

Среди российской авиации аналога данному истребителю нет. Checkmate сочетает в себе множество прорывных решений. Новинка имеет на борту инновационного компьютерного ассистента, работающего на основе ИИ и призванного помочь пилоту в выполнении поставленных задач. Также в аппарате реализовали все проверенные практикой технологии.

Параметры самолета впечатляют: разгон до двух скоростей звука (приблизительно 2500 км/ч), боевая нагрузка до 7400 кг, дальность полета 3 тысячи километров.

Также африканцы подписали контракт на поставки новейшей парашютной системы специального назначения «Беркут-А». Интерес партнеров обусловлен высоким качеством снаряжения и его характеристиками.