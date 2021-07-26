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Байден: США продолжат сотрудничать с Ираком в борьбе с терроризмом
Политика
Байден: США продолжат сотрудничать с Ираком в борьбе с терроризмом
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Вашингтон, 26 июля. Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон привержен укреплению партнерства с Ираком.

Байден сообщил, что США после завершения американской военной миссии в Ираке будет предложено сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом. Соответствующей информацией поделилось агентство Reuters.

Американский президент отметил, что США сосредоточатся на обучении местных военных. По словам Байдена, Вашингтон намерен отправить в Ирак партию препаратов от коронавирусной инфекции.

Однако журналист Washington Post считает, что американский лидер не должен занимать пост президента США. Причиной этого стала сделка по газопроводу «Северный поток — 2».

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