Вашингтон, 26 июля. Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон привержен укреплению партнерства с Ираком.

Байден сообщил, что США после завершения американской военной миссии в Ираке будет предложено сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом. Соответствующей информацией поделилось агентство Reuters.

Американский президент отметил, что США сосредоточатся на обучении местных военных. По словам Байдена, Вашингтон намерен отправить в Ирак партию препаратов от коронавирусной инфекции.

Однако журналист Washington Post считает, что американский лидер не должен занимать пост президента США. Причиной этого стала сделка по газопроводу «Северный поток — 2».