Москва, 26 июля. Африканские партнеры заключили с Россией контракт на закупку новой парашютной системы «Беркут-А».

«Заказчики из стран Африки действительно испытывают большой интерес к нашей продукции, продвигаемой «Рособоронэкспортом». Так, уже успела себя хорошо зарекомендовать парашютная система специального назначения «Беркут-А», дав толчок для развития рынков сбыта других государств», — заявил генеральный директор холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков.

Популярность устройства обоснована его техническими характеристиками и эргономичностью. Парашют выполнен в конструкции прямоугольного «крыла», обеспечивающей пользователю хорошую маневренность и высокую точность приземления, что критически важно для десантирования вооруженных сил. Кроме того, подобная форма зарекомендовала себя высоким уровнем безопасности.

Также «Беркут-А» оснащен креплениями для оборудования и подвесной системой грузоподъемностью до 50 кг. Дополнительной опцией является установка быстросъемных карабинов для ускоренного снятия парашюта после приземления.

Рынок вооружения играет важную роль в дипломатических отношениях с государствами Африки. России удалось добиться укрепления позиций на континенте не в последнюю очередь благодаря увеличению объемов поставок военного снаряжения и техники африканским партнерам.

Одной из таких стран является Эфиопия, сотрудничество с которой позволило РФ повысить уровень влияния на территории Африканского Рога.