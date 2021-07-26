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Госдума РФ узаконит покупку красивых автомобильных номеров
Общество
Госдума РФ узаконит покупку красивых автомобильных номеров
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Москва, 26 июля. В Госдуму внесен законопроект о проведении аукционов по продаже госномеров особой серии для автомобилей, текст документа размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Законопроект внес в Госдуму член фракции ЛДПР Александр Шерин. Согласно документу, речь идет о знаках, состоящих из одинаковых букв или цифр или включающих в себя два ноля, либо один ноль слева с повторением в серии кода региона. Зарезервировать для себя такие знаки смогут как граждане, так и юридические лица «на открытом аукционе, проводимом посредством электронных торгов в соответствии с положениями» Гражданского кодекса. На государственном или муниципальном транспорте подобные знаки использовать будет нельзя.

Запрет вводится и на перепродажу «красивых» госномеров. Проводить аукционы будет Госавтоинспекция, а «входной билет» устанавливается на уровне 10% от госпошлины за регистрацию транспортных средств.

Доходы, полученные от продажи «красивых» госномеров, пойдут в бюджет региона, на территории которого проводился аукцион.

Как сообщал ранее ФАН, с 1 июля сразу несколько изменений для российских водителей вступили в силу. Среди них, в том числе, ужесточение правил регистрации тюнинга. Одно из самых важных изменений касается ввоза подержанных авто из-за границы. Если раньше их проверка могла осуществляться удаленно — по фотографиям, то теперь такие машины нужно доставлять в специализированные испытательные лаборатории Росстандарта.

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