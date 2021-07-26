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Многовековая дружба: партнерство с Аддис-Абебой укрепит позиции Москвы в Африке
Весь мир
Многовековая дружба: партнерство с Аддис-Абебой укрепит позиции Москвы в Африке
Global Look Press  /  © Ilya Galakhov / Global Look Press

Аддис-Абеба, 26 июля. Россия и Эфиопия развивают военное сотрудничество. Улучшение отношений позволит Москве укрепить позиции на Африканском Роге.

Несмотря на сложную ситуацию, вызванную межэтническими конфликтами между эфиопскими народами, РФ уверенно продвигает интересы в регионе. Взаимодействие между государствами отметилось рядом исторических моментов. Так, благодаря поддержке Москвы Эфиопии удалось победить итальянцев в битве при Адуа в 1895 году.

На официальном уровне дипломатические связи были установлены в 1943 г., в разгар Второй мировой войны. В то же время Советский Союз развернул несколько военных баз на эритрейских островах, когда они еще контролировались Эфиопией.

В 1970 году партнерство совершило значительный рывок. СССР поддержал Аддис-Абебу в войне с Сомали за район Огаден. На саммите Россия — Африка 2019 г. стороны приняли решение увеличить поставки военной техники РФ в Эфиопию, которая стала одним из важнейших рынков вооружения на Черном континенте.

Многовековая дружба: партнерство с Аддис-Абебой укрепит позиции Москвы в Африке
twitter.com  / @AbiyAhmedAli
Сотрудничество является взаимовыгодным для двух государств. Москва в результате партнерства получает регулярного покупателя российского вооружения и плацдарм для дальнейшего продвижения интересов среди стран Африки. Аддис-Абеба наращивает военную мощь и повышает уровень безопасности республики.

Однако Россия не вторгается во внутреннюю политику Эфиопии. С ноября прошлого года страну охватил кризис, вызванный противостоянием между разными этническими группами. На севере государства правила пытаются диктовать «Силы обороны Тыграя» (TDF), намеренные вернуть довоенные границы «своего» штата.

Южнее Тыграя не прекращаются конфликты между Амхарой и Оромией. Власти Эфиопии стараются урегулировать ситуацию и оказывают пострадавшим жителям поддержку, регулярно отправляя гуманитарные грузы. Однако говорить о возможности прекращения распрей в ближайшее время не приходится.

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