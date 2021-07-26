Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 июля 22:43
22:39
Экономика
Стоимость биткоина резко поднялась на 15 процентов
22:38
Весь мир
Новейшее вооружение РФ привлекло внимание представителей стран Африки
22:24
Весь мир
Многовековая дружба: партнерство с Аддис-Абебой укрепит позиции Москвы в Африке
22:23
Общество
Госдума РФ узаконит покупку красивых автомобильных номеров
22:14
Общество
Пожарные потушили огонь на газопроводе в Пермском крае
22:12
Политика
Посольство России оценило нежелание Франции признать «Спутник V»
22:02
Весь мир
Президент штата Амхара призвал молодежь Эфиопии к общей мобилизации
22:00
Происшествия
Эксперт: Версия об убийстве контр-адмиралом Лобановым своей семьи преждевременна
21:57
Весь мир
Эфиопы попросили международное сообщество не вмешиваться во внутренние дела страны
21:46
Политика
Соглашение об отмене виз между Россией и Намибией начнет действовать 2 августа
Все новости

Посольство России оценило нежелание Франции признать «Спутник V»
Политика
Посольство России оценило нежелание Франции признать «Спутник V»
Global Look Press  /  Thiago Prudencio/Keystone Press Agency

Париж, 26 июля. Посольство России в Париже назвало политизированным нежелание Франции признать вакцину от коронавируса «Спутник V».

Посольство РФ во Франции заявило, что Москва не приемлет политизированного нежелания Парижа признать и зарегистрировать первую в мире российскую вакцину против коронавируса «Спутник V». Так в диппредставительстве прокомментировали обвинения РФ в подстрекательстве антипрививочных настроений во Франции.

«Что мы действительно не приемлем, так это политизированное нежелание Франции признавать одну из самых эффективных вакцин, «Спутник V», которая уже одобрена в 67 странах», — сказано в сообщении.

Дипломаты подчеркнули, что Россия выступает за максимальный охват населения в отношении вакцинации от COVID-19.

Недавно стало известно, что российская вакцина «Спутник V» после применения на территории ОАЭ показала эффективность в 97,8% против коронавируса.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Посольство России оценило нежелание Франции признать «Спутник V»
россия франция Спутник V
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru