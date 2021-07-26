Посольство России оценило нежелание Франции признать «Спутник V»

Париж, 26 июля. Посольство России в Париже назвало политизированным нежелание Франции признать вакцину от коронавируса «Спутник V».

Посольство РФ во Франции заявило, что Москва не приемлет политизированного нежелания Парижа признать и зарегистрировать первую в мире российскую вакцину против коронавируса «Спутник V». Так в диппредставительстве прокомментировали обвинения РФ в подстрекательстве антипрививочных настроений во Франции.

«Что мы действительно не приемлем, так это политизированное нежелание Франции признавать одну из самых эффективных вакцин, «Спутник V», которая уже одобрена в 67 странах», — сказано в сообщении.

Дипломаты подчеркнули, что Россия выступает за максимальный охват населения в отношении вакцинации от COVID-19.

Недавно стало известно, что российская вакцина «Спутник V» после применения на территории ОАЭ показала эффективность в 97,8% против коронавируса.