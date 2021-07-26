Президент штата Амхара призвал молодежь Эфиопии к общей мобилизации

Аддис-Абеба, 26 июля. Глава эфиопского штата Амхара Агэньеху Тэшагэр обратился к молодежи в связи с захватом города Ади Аркай «Силами обороны Тыграя» (TDF).

በክልሉ ውስጥ የማንኛውም የመንግሥትን መሳሪያ የታጠቀ፣ የግል መሣሪያ የታጠቀ፣ ለግዳጅ ብቁ የሆነ ወጣት ሁሉ ከነገ ጀምሮ ለህልውና ዘመቻ እንዲዘምት የአማራ ክልል ርእሰ መስተዳድር አገኘሁ ተሻገር የክተት ጥሪ አስተላለፉ። pic.twitter.com/peYFGns3zg — Amhara Media Corporation (@AMMAONLINE2) July 25, 2021

«Я призываю всех вооруженных ополченцев и просто неравнодушных молодых людей присоединиться к военной миссии по противодействию сепаратистам TDF», — цитируют местные СМИ обращение Тэшагэра.

Конфликт в Эфиопии начался 4 ноября прошлого года и продолжается по сей день. На текущий момент «Силы обороны Тыграя» заняли несколько городов и районов уже вне проблемного штата на севере государства.

Вооруженные столкновения за все время межэтнических распрей привели к многочисленным жертвам среди мирных жителей. Многие люди бежали в соседние регионы страны, либо за ее пределы. Оставшееся население испытывает серьезную нехватку провизии. На грани голода находятся приблизительно 1,8 миллиона человек.

Власти Эфиопии оказывают посильную помощь пострадавшим людям и регулярно высылают гуманитарные грузы в проблемные районы. Также, несмотря на конфликт с TDF, правительство разрешило полеты в Тыграй. Эти меры были приняты после уничтожения неизвестными мостов через реку Текезе, что сделало наземную транспортировку продовольствия невозможной.