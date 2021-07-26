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Президент штата Амхара призвал молодежь Эфиопии к общей мобилизации
Весь мир
Президент штата Амхара призвал молодежь Эфиопии к общей мобилизации
twitter.com  /  @AbiyAhmedAli

Аддис-Абеба, 26 июля. Глава эфиопского штата Амхара Агэньеху Тэшагэр обратился к молодежи в связи с захватом города Ади Аркай «Силами обороны Тыграя» (TDF).

«Я призываю всех вооруженных ополченцев и просто неравнодушных молодых людей присоединиться к военной миссии по противодействию сепаратистам TDF», — цитируют местные СМИ обращение Тэшагэра.

Конфликт в Эфиопии начался 4 ноября прошлого года и продолжается по сей день. На текущий момент «Силы обороны Тыграя» заняли несколько городов и районов уже вне проблемного штата на севере государства.

Вооруженные столкновения за все время межэтнических распрей привели к многочисленным жертвам среди мирных жителей. Многие люди бежали в соседние регионы страны, либо за ее пределы. Оставшееся население испытывает серьезную нехватку провизии. На грани голода находятся приблизительно 1,8 миллиона человек.

Власти Эфиопии оказывают посильную помощь пострадавшим людям и регулярно высылают гуманитарные грузы в проблемные районы. Также, несмотря на конфликт с TDF, правительство разрешило полеты в Тыграй. Эти меры были приняты после уничтожения неизвестными мостов через реку Текезе, что сделало наземную транспортировку продовольствия невозможной.

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