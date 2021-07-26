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Пожарные потушили огонь на газопроводе в Пермском крае
Общество
Пожарные потушили огонь на газопроводе в Пермском крае
Федеральное агентство новостей  /  Александр Кочкин

Пермь, 26 июля. Спасатели потушили возгорание на 1595-м километре магистрального газопровода Уренгой — Центр II, где разгерметизировался и загорелся газопровод.

Угрозы дальнейшего распространения огня больше нет, сотрудники МЧС также ликвидировали горение сухой растительности на площади в два гектара, передает Федеральное агентство новостей.

Работники газопроводной станции перекрыли задвижки, о чем сообщили в региональной пресс-службе МЧС. Угроза распространения пламени на жилые дома тоже была предусмотрена спасателями. В тушении пожара приняли участие 21 человек и 8 единиц техники.

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