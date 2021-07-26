Соглашение об отмене виз между Россией и Намибией начнет действовать 2 августа

Москва, 26 июля. Соглашение между РФ и Намибией о взаимной отмене виз начнет действовать 2 августа, сообщает пресс-служба МИД России.

Россияне смогут въезжать в Намибию и пребывать на территории африканского государства без виз до 90 дней в течение каждого периода в 180 дней, если целью не стоит работа, учеба или проживание. Такие же права при посещении России предоставляются и гражданам Намибии.

МИД России подчеркивает, что граждане Намибии могут въезжать в страну с учетом ограничений, введенных на фоне пандемии. Соответствующая информация опубликована на сайте внешнеполитического ведомства.

Раннее сообщалось, что Намибия зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом заявляли в РФПИ.