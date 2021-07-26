Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 июля 22:43
22:39
Экономика
Стоимость биткоина резко поднялась на 15 процентов
22:38
Весь мир
Новейшее вооружение РФ привлекло внимание представителей стран Африки
22:24
Весь мир
Многовековая дружба: партнерство с Аддис-Абебой укрепит позиции Москвы в Африке
22:23
Общество
Госдума РФ узаконит покупку красивых автомобильных номеров
22:14
Общество
Пожарные потушили огонь на газопроводе в Пермском крае
22:12
Политика
Посольство России оценило нежелание Франции признать «Спутник V»
22:02
Весь мир
Президент штата Амхара призвал молодежь Эфиопии к общей мобилизации
22:00
Происшествия
Эксперт: Версия об убийстве контр-адмиралом Лобановым своей семьи преждевременна
21:57
Весь мир
Эфиопы попросили международное сообщество не вмешиваться во внутренние дела страны
21:46
Политика
Соглашение об отмене виз между Россией и Намибией начнет действовать 2 августа
Все новости

Эфиопы попросили международное сообщество не вмешиваться во внутренние дела страны
Весь мир
Эфиопы попросили международное сообщество не вмешиваться во внутренние дела страны
twitter.com  /  @fanatelevision

Аддис-Абеба, 26 июля. Жители штатов Амхара и Оромия вышли на мирную демонстрацию в поддержку Национальных сил обороны Эфиопии (ENDF). Активисты осудили деятельность Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ).

Помимо этого, протестующие призвали международную общественность не вмешиваться в дела Эфиопии. Они считают, что страна сама справится с внутренними конфликтами.

Сейчас в государстве сохраняется напряженная обстановка. Штат Тыграй страдает от гуманитарного кризиса. Действия повстанцев НФОТ поспособствовали ухудшению ситуации. Члены вооруженного формирования перехватили колонну техники с продовольствием и предметами первой необходимости, отправленную из соседнего штата Афар.

Проблемы с транспортировкой начались после того, как неизвестные уничтожили последние мосты, которые служили переправой через реку Текезе. После обострения ситуации с нехваткой продовольствия власти Эфиопии разрешили перевозку гуманитарной помощи в Тыграй самолетами.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Эфиопы попросили международное сообщество не вмешиваться во внутренние дела страны
африка эфиопия
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru