Эфиопы попросили международное сообщество не вмешиваться во внутренние дела страны

Аддис-Абеба, 26 июля. Жители штатов Амхара и Оромия вышли на мирную демонстрацию в поддержку Национальных сил обороны Эфиопии (ENDF). Активисты осудили деятельность Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ).

Помимо этого, протестующие призвали международную общественность не вмешиваться в дела Эфиопии. Они считают, что страна сама справится с внутренними конфликтами.

Сейчас в государстве сохраняется напряженная обстановка. Штат Тыграй страдает от гуманитарного кризиса. Действия повстанцев НФОТ поспособствовали ухудшению ситуации. Члены вооруженного формирования перехватили колонну техники с продовольствием и предметами первой необходимости, отправленную из соседнего штата Афар.

Проблемы с транспортировкой начались после того, как неизвестные уничтожили последние мосты, которые служили переправой через реку Текезе. После обострения ситуации с нехваткой продовольствия власти Эфиопии разрешили перевозку гуманитарной помощи в Тыграй самолетами.