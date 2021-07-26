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МВД ЦАР проводит демилитаризацию населения республики
Весь мир
МВД ЦАР проводит демилитаризацию населения республики
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Чемеков

Банги, 26 июля. Операция по добровольному разоружению прошла в третьем округе столицы ЦАР. Правоохранительные органы просят граждан проявить сознательность и самостоятельно сдать технику.

Демилитаризация обусловлена возвращением жизни республики в мирное русло. Правительство взяло курс на восстановление страны, и населению больше ни к чему хранить боеприпасы и военное снаряжение.

Первыми в третьем округе сдали оружие члены местной группы самообороны. Участники формирования заявили о желании внести вклад в развитие государства. Молодые люди отметили, что они устали от войны и хотят заняться восстановлением республики.

Бывшие бойцы обратились к президенту ЦАР Фостен-Арканжу Туадера с просьбой поддержать их решение и помочь с поиском работы в мирной среде. Параллельно с акцией демилитаризации стражи порядка проводят по всему Банги обыски с целью изъятия нелегальных образцов вооружения, предназначавшихся радикалам.

 

 

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