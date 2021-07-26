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Жители ЦАР вышли на очередной митинг против произвола миротворцев ООН
Весь мир
Жители ЦАР вышли на очередной митинг против произвола миротворцев ООН
Федеральное агентство новостей  /  Эрик Нгаба

Банги, 26 июля. Центральноафриканцы продолжают устраивать акции против миссии ООН под лозунгом «Stop MINUSCA» в столице республики. Недовольство населения вызвали действия миротворцев.

Люди блокируют движение бронеавтомобилей сотрудников МИНУСКА и ежедневно выходят с плакатами к их штаб-квартире в Банги. Рядовые граждане требуют наказать «голубые каски», по чьей вине случились аварии, унесшие жизни нескольких человек.

Больше трех недель прошло с момента последнего смертельного ДТП, в результате которого один человек погиб и двое получили травмы. Руководство организации до сих пор не прокомментировало инцидент. Для центральноафриканцев это стало последней каплей, после чего они массово выходят на митинги, требуя вывести контингент ООН из страны.

На фоне преступлений МИНУСКА у жителей ЦАР появились подозрения, что сотрудники миссии причастны к убийству местного населения в префектуре Уам, которое произошло 21 июля. Тела погибших обнаружил патруль миротворцев. Представители ООН в ЦАР тут же инициировали расследование происшествия, но никаких подробностей не сообщают.

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