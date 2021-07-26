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Друг Андрея Панина поделился собственной версией смерти артиста

  /   Обновлено: 26 июля 2021 21:20
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Общество
Друг Андрея Панина поделился собственной версией смерти артиста
Global Look Press  /  Lev Sherstennikov/Russian Look

Москва, 26 июля. Близкий друг актера Андрея Панина Геннадий Русин почтил память покойного артиста. Товарищ кинозвезды выдвинул неожиданную теорию о причинах его смерти.

Актер Андрей Панин ушел из жизни 6 марта 2013 года. Официальной причиной его смерти был назван несчастный случай, но эта версия так и не смогла убедить друга звезды Геннадия Русина. Приятель артиста уверен, что смерть его товарища была насильственной. Об этом Русин рассказал в эфире программы Андрея Малахова.

«Это убийство! Я это видел своими глазами. Была драка, в которой он пострадал и погиб», — заявил Русин.

В качестве аргументов друг артиста подчеркнул, что у Панина была рассечена бровь, повреждены кулаки и сломана челюсть. Русин отметил: в деле о смерти товарища было слишком много деталей и несостыковок, которые наводили на мысль о том, что актеру «помогли» уйти их жизни.

Русин также поделился версией о мотивах возможного преступления. По его мнению, Панин мог ввязаться в финансовые проблемы с участием одесских предпринимателей. Русин вспомнил, что однажды принял участие в восстановлении завода — именно тогда он мог понять, что ввязался в аферу.

Недавно продюсер Андрей Разин пролил свет на причины смерти основателя группы «Ласковый май». Бизнесмен рассказал о болезни Андрея Мускатина и вспомнил, в каком состоянии находился его коллега в последние дни жизни.

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