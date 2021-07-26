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Аргентинский тренер сделал предложение фехтовальщице во время Олимпиады в Токио

  /   Обновлено: 26 июля 2021 21:19
Спорт
Аргентинский тренер сделал предложение фехтовальщице во время Олимпиады в Токио
wikipedia.org  /  Marie-Lan Nguyen / CC BY 3.0

Токио, 26 июля. Тренер по фехтованию Лукас Сауседо сделал предложение аргентинской фехтовальщице Марии Белен Перес Морис в прямом эфире на летних Олимпийских играх в Токио.

Спортсменка проиграла венгерской фехтовальщице Анне Мартон в четвертьфинале со счетом 12:15. После матча она дала интервью, в котором рассказала о своем участии на Играх. Во время общения с журналистами ее тренер встал сзади с бумажкой, на которой было написано предложение руки и сердца. Некоторое время Сауседо стоял в ожидании, пока фехтовальщица обернется. Увидев возлюбленного, Перес Морис вскрикнула от радости и сразу же утвердительно закивала головой. Романтичные кадры тут же появились во всех соцсетях.

36-летняя аргентинская спортсменка встречается с наставником уже почти 17 лет. В интервью 51-летний Сауседо признался, что планировал сделать предложение только в случае поражения. Если бы фехтовальщица обыграла Мартон, то он собирался еще подождать.

Золото в соревнованиях по фехтованию на саблях завоевала россиянка София Позднякова. По итогам третьего дня Олимпиады-2020 у российской команды четыре золотые медали.

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