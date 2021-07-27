Минобороны построило для жителей Тувы современный медцентр

В городе Кызыл в Туве появился новый современный консультативно-диагностический центр, построенный специалистами Военно-строительного комплекса Минобороны РФ.

Как сообщает пресс-служба оборонного ведомства, новый медцентр разместился в трехэтажном здании. Здесь есть все условия для диагностики, амбулаторного лечения и проведения хирургических операций. Поликлиника сможет принимать до 300 пациентов в день. Для них в центре есть кабинеты флюорографии, рентгена, МРТ, лучевой диагностики, кабинеты физиотерапии, кислородная станция и другое.

Записаться на прием можно при помощи стоек с сенсорными экранами. А электронная очередь помогает распределять потоки посетителей по отделениям поликлиники.

В декабре прошлого года специалисты Минобороны РФ сдали в Кызыле новый многофункциональный медицинский центр на 200 койко-мест. Его построили по поручению президента РФ.

В начале июля стало известно, что Минобороны РФ передало 25 тонн медицинского кислорода российским регионам для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Для производства кислорода были использованы мощности Воздушно-космических сил России.

На прошлой неделе оборонное ведомство доставило более 1,5 тонн медицинского оборудования в военный госпиталь в Хакасии, где осуществляется лечение пациентов с коронавирусной инфекцией: индивидуальные защитные костюмы, медицинские перчатки и средства защиты органов дыхания, а также мобильные аппараты ИВЛ.