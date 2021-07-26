Названы знаки зодиака, которым в августе повезет в любви

Начало новой жизни порой определяется не только переездом, новой работой или изменением финансового положения, но и новыми знакомствами и романтикой. Многие в ожидании самого прекрасного чувства нередко заглядывают в гороскопы. В конце второго летнего месяца ФАН решил обратиться к астрологу Элеоноре Гинзбург, чтобы узнать, каким знакам зодиака в августе повезет в любви.

По словам эксперта, удача на любовном фронте улыбнется огненным Овнам.

«Ставим здесь плюс, повезет им в любви. В принципе, неплохая романтическая тенденция прослеживается в течение всего месяца, а к концу августа у них в любви вообще все хорошо», — отмечает астролог.

vk.com / Элеонора Гинзбург

Более чем положительно складываются в романтическом плане дела у Тельцов. Если представители этого знака зодиака уже состоят в длительных отношениях, то в августе их ждет тишь да гладь.

Близнецам следует ожидать любви в конце августа.

«Ситуация выглядит очень хорошо. Но рассчитывать нужно сейчас больше на себя, сейчас не время для постоянных отношений, для заключения брака и прочего. Любовь есть, и этого достаточно, в основном нужно заниматься собой и самореализацией», — говорит Элеонора Гинзбург.

Успешным будет август для заключения брака для Раков. Это касается тех представителей зодиакального круга, кто уже определился с партнером. По словам Гинзбург, в плане серьезных отношений у раков светлый период.

Светлым период последнего летнего месяца обернется и для Дев.

pixabay.com /

«В романтической любви хороший, светлый период начинается, им повезет. В партнерских отношениях также наблюдается довольно спокойная ситуация, которую можно назвать положительной. Есть вдохновение, есть то, что людей объединяет помимо каких-то совместных обстоятельств, нечто более высокое, духовное. У Дев все хорошо», — отмечает собеседник ФАН.

Много романтических неожиданностей и приключений принесет август Скорпионам.

«Партнерские отношения не стабильные, но есть вероятность, что они с кем-то неожиданно познакомятся. Случай свалится на голову сам. Либо тот партнер, который есть, по каким-то причинам перестанет быть партнером, появятся другой. В общем, ситуация очень нестабильная, нестандартная. Каждый день может что-то новое произойти», — рассказывает Гинзбург.

Неожиданная романтика и любовь в августе может настигнуть и Козерогов.

pixabay.com /

По словам астролога, они должны быть готовы к новым знакомствам и переменам. А вот для длительных союзов это время подходит не очень хорошо, однако эксперт не исключает и такой вариант. Кроме того, Гинзбург обращает внимание на то, что лучше ситуацию отпустить и ничего не предпринимать, иначе происходящее может обернуться в противоположную сторону.

Рыбы также не останутся обделенными романтикой и любовью.

«В партнерских отношениях все прекрасно. И если у них есть потребность в романтической любви, они одиноки и хотят с кем-то познакомиться, то там работает случай, и они мало чем могут в этом плане помочь. Надо просто расслабиться и даже не ждать, само придет. Если же отношения уже есть, то там все хорошо», — заключила астролог.

В сезон отпусков и больших трат даже самые «неверующие» не чураются гороскопов, особенно финансовых. Как поступить со своим кошельком, стоит ли аккуратнее обращаться с деньгами? Как обернется ситуация с денежными ресурсами в августе у знаков зодиака, профессиональный астролог Элеонора Гинзбург рассказала ранее.