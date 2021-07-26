Победа Никиты Нагорного на Олимпиаде довела его жену до слез

Токио, 26 июля. Бывшая гимнастка Дарья Нагорная не смогла сдержать эмоций после победы супруга Никиты в командном многоборье на Олимпиаде в Токио.

Гимнаст Никита Нагорный показал успешное выступление на соревнованиях в командном многоборье. Группа спортсмена не только заняла первое место, но и принесла России первое золото на Олимпиаде с 1996 года.

Триумф гимнаста до слез растрогал его супругу. Экс-спортсменка поделилась с подписчиками эмоциями в Instagram.

«Реву как ненормальная», — призналась Нагорная.

Доведенная до слез экс-гимнастка поспешила поделиться гордостью за супруга и заявила, что ее муж стал олимпийским чемпионом. Выступление Нагорного позволило спортсмену вырваться вперед на квалификации.

Спортсмен выступил на шести снарядах и занял лидирующее место среди соперников. По результатам соревнований Нагорному удалось набрать 87,897 балла.