Немецкие гимнастки вышли на соревнования ОИ в комбинезонах вместо купальников

Токио, 26 июля. Гимнастки сборной Германии показали на Олимпиаде выступления в полностью закрытых комбинезонах. Спортсменки отказались от купальников в знак протеста против сексуализации женщин.

Немецкие спортсменки впервые решились нарушить стандарты экипировки на Олимпийских Играх. Специально для летней Олимпиады в Токио гимнастки выбрали облегающие, но полностью закрытые костюмы. Прежде участницы соревнований должны были носить купальники с короткими или длинными рукавами. В этом году Федерация Германии объявила, что участницы сборной надеются выступить в более закрытой одежде.

Прежде подобная форма была разрешена лишь для спортсменок, требования которых были обусловлены религиозными взглядами. Однако в этом году гимнасткам позволили выразить протест и выйти на чемпионат в закрытой форме.

Российская гимнастка Ангелина Мельникова заняла промежуточное первое место на соревнованиях в вольной программе. Спортсменка рассказала, почему сменила сопровождающий трек незадолго до выступления.