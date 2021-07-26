МИД Китая потребовал от США снять ограничения в отношении официальных лиц

Пекин, 26 июля. Пекин требует от Вашингтона отмены санкций, которые ввело Правительство США против должностных лиц и государственных ведомств КНР. Об этом заявил замглавы МИД Китая Се Фэн.

Дипломат заявил, что КНР добивается от США отмены санкций в отношении членов Коммунистической партии, семей политиков, китайских лидеров, официальных лиц и правительственных ведомств. МИД также требует снять ограничения со студентов из Китая в вопросе получения визы.

Кабмин КНР настойчиво просит Вашингтон прекратить давление на китайские компании в США, добавил Се Фэн. Замминистра иностранных дел призвал американцев отменить обязательную регистрацию СМИ в качестве иноагентов.

Китай ввел санкции против семи политиков и организаций из США, сообщает НСН. Экс-министр торговли Уилбур Росс и глава американо-китайской комиссии в сфере экономики и безопасности при конгрессе Кэролин Бартоломью оказались в черном списке.

Глава МИД Китая Ван И пообещал США следовать курсу мирного развития. Министр намерен придерживаться взаимовыгодной стратегии открытости.