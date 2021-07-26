Эксперт: версия об убийстве контр-адмиралом Лобановым своей семьи преждевременна

Сам факт наличия ножа у человека не говорит о том, он совершал им какие-то преступления. Об этом в интервью ФАН заявил заслуженный юрист РФ и член научно-консультативного совета СК России Иван Соловьев.

Смерть отставного контр-адмирала Леонида Лобанова, погибшего 16 июля под колесами электрички, и обнаруженные спустя несколько дней трупы его жены и сына вызвали замешательство у повидавших жизнь следователей. Тела 56-летнего Максима Лобанова и его 84-летней матери были обнаружены в их собственном доме полицией, которая вскрыла дверь в квартиру из-за доносившегося оттуда неприятного запаха по просьбе единственного оставшегося в живых члена семьи — 63-летней дочери контр-адмирала. Трупы были изуродованы: головы разбиты сковородой, горла перерезаны, а животы — вспороты. Установлено, что смерть несчастных наступила примерно в то же время, что и гибель главы семьи, в кармане которого был найден нож. Учитывая личности погибших и крайне загадочные обстоятельства их последних минут жизни, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял расследование под личный контроль.

«Сейчас очень сложно говорить о том, какие мотивы могли быть у преступников, и связаны ли эти две трагедии (смерть Лобанова под колесами электрички и убийство его семьи) между собой, — заметил Соловьев. — Ответ на все вопросы может дать только оперативная и следственная работа. И, раз это дело на личном контроле у председателя СК РФ, то думаю, она пройдет успешно».

Юрист убежден, что преступление совершено не на почве личной неприязни, поскольку характер повреждений, которые были нанесены родственникам контр-адмирала, говорит о том, что убийство совершено с особой жестокостью.

Фото из личного архива Ивана Соловьева /

«Возможно, имели место некие корыстные мотивы, — предположил он. — Но, опять-таки, ясный ответ может дать лишь оперативно-следственная работа».

Собеседник ФАН назвал преждевременными все возможные догадки о случившейся трагедии, включая ту, которая предполагает, что убийство семьи контр-адмирала было делом рук самого Лобанова, который затем якобы бросился под электричку.

«Во-первых, нужно проводить экспертизу оружия, которое было у него найдено, — подчеркнул Соловьев. — Послушайте, ну если это перочинный ножик, который многие мужчины носят с собой, то это одна история, а если нечто, чем можно совершить убийство или, хуже того, нанести те страшные повреждения, которые были нанесены людям, — совершенно иная. Что сейчас об этом гадать? Сам факт наличия ножа у человека не говорит о том, что он совершал им какие-то преступления».

Юрист призвал дождаться официальных заявлений от официального представителя Следственного комитета России.