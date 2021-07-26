Улучшение состояния певицы МакSим обрадовало клуб «Спартак»

Москва, 26 июля. Введенная в кому певица МакSим постепенно идет на поправку и частично восстановила возможность дышать самостоятельно. Клуб «Спартак» вновь выразил поддержку артистке.

Певица Марина Максимова (МакSим) наконец обнадежила фанатов и родственников после месяца в стабильно тяжелом состоянии. Недавно врачи предприняли новую попытку помочь артистке дышать самостоятельно — и им это удалось. Звезда все еще не вышла из комы, но новость о ее самочувствии обрадовала не только поклонников, но и состав футбольного клуба «Спартак».

Директор по коммуникациям команды Антон Фетисов прокомментировал информацию о состоянии артистки. Представители команды также поддержали звезду в Twitter.

«Дай бог, чтобы Марина шла на поправку. Давайте не загадывать, но эта новость, безусловно, лучшая за последние дни для всех красно-белых», — цитирует Фетисова «Матч ТВ».

Очень рады новостям о том, что состояние Марины Абросимовой улучшилось.



МакSим, не сдавайся! https://t.co/oseasURSuT — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) July 26, 2021

Прежде футболисты из «Спартака» не раз поддерживали Максимову на фоне госпитализации. Именно ее хит «Знаешь ли ты» является неофициальным гимном команды.

Шоумен Стас Барецкий также не оставил без внимания новость о состоянии Максимовой. Блогер заявил, что все еще готов организовать для артистки бесплатные похороны.