Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 июля 21:11
21:07
Спорт
Немецкие гимнастки вышли на соревнования ОИ в комбинезонах вместо купальников
21:05
Общество
ФАН выяснил подробности потасовки между школьницей и завхозом в Севастополе
21:03
Политика
МИД Китая потребовал от США снять ограничения в отношении официальных лиц
21:02
Общество
Бывшей жене Мамаева пришлось разместить детей на балконе и отдать собак
21:00
Общество
Улучшение состояния певицы МакSим обрадовало клуб «Спартак»
21:00
Видео
«Точка на карте». Салават Юлаев, лимоны с арбуз и духовная сила Уфы
21:00
Весь мир
«Картельная гвардия»: эксперт объяснил, куда вкладывает миллиарды президент Мексики
21:00
Спорт
«Все зависело от нас»: волейболист сборной России Клюка о победе над командой США
20:59
Экономика
Британия может заблокировать участие Китая в развитии своей атомной отрасли
20:58
Технологии
Летчик-испытатель Воропаев рассказал о ключевых преимуществах полета на самолете с ИИ
Все новости

Улучшение состояния певицы МакSим обрадовало клуб «Спартак»
Общество
Улучшение состояния певицы МакSим обрадовало клуб «Спартак»
Global Look Press  /  Alexander Keltik/Russian Look

Москва, 26 июля. Введенная в кому певица МакSим постепенно идет на поправку и частично восстановила возможность дышать самостоятельно. Клуб «Спартак» вновь выразил поддержку артистке.

Певица Марина Максимова (МакSим) наконец обнадежила фанатов и родственников после месяца в стабильно тяжелом состоянии. Недавно врачи предприняли новую попытку помочь артистке дышать самостоятельно — и им это удалось. Звезда все еще не вышла из комы, но новость о ее самочувствии обрадовала не только поклонников, но и состав футбольного клуба «Спартак».

Директор по коммуникациям команды Антон Фетисов прокомментировал информацию о состоянии артистки. Представители команды также поддержали звезду в Twitter.

«Дай бог, чтобы Марина шла на поправку. Давайте не загадывать, но эта новость, безусловно, лучшая за последние дни для всех красно-белых», — цитирует Фетисова «Матч ТВ».

Прежде футболисты из «Спартака» не раз поддерживали Максимову на фоне госпитализации. Именно ее хит «Знаешь ли ты» является неофициальным гимном команды.

Шоумен Стас Барецкий также не оставил без внимания новость о состоянии Максимовой. Блогер заявил, что все еще готов организовать для артистки бесплатные похороны.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Улучшение состояния певицы МакSим обрадовало клуб «Спартак»
здоровье спартак макsим
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru