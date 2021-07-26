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Британия может заблокировать участие Китая в развитии своей атомной отрасли
Экономика
Британия может заблокировать участие Китая в развитии своей атомной отрасли
wikipedia.org  /  Michielverbeek/C BY-SA 3.0

Лондон, 26 июля. Лондон ищет способы запретить участие китайской компании в реализации на территории Великобритании будущих проектов, связанных с ядерной энергетикой.

Возможный шаг британских властей может коснуться проекта Sizewell C в графстве Саффолк, где основную роль должна будет исполнять поддерживаемая КНР фирма China General Nuclear Power Group, а также проект Bradwell B в графстве Эссекс, ведущим разработчиком которого выступает китайская сторона. Об этом пишет издание Financial Times.

Такой шаг связан с ухудшением отношений Лондона и Пекина, которые в 2015 году подписали договор о сотрудничестве в сфере атомной энергетики. При этом в министерстве бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании эти сведения в настоящий момент не получили подтверждения.

Развивать свою атомную отрасль намерены власти Польши. Надеясь отказаться от российского газа, они хотят построить АЭС на основе проекта 1950-х годов.

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