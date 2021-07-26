Летчик-испытатель Воропаев рассказал о ключевых преимуществах полета на самолете с ИИ

Москва, 26 июля. Российский летчик-испытатель Андрей Воропаев рассказал, насколько сильно отличается управление современными самолетами с ИИ от полетов на старых воздушных машинах.

Воропаев — опытный летчик, который определился с выбором профессии еще в детстве. Он провел много часов в небе на самолетах МС-21, Як-152 и Як-130, исполняя невероятные кульбиты и фигуры.

Он отметил, что пилотировать современные истребители значительно проще. По его словам, в кабине таких самолетов пилот испытывает меньше стресса, а взлет и посадка крылатой машины проходят без лишних переживаний. Воропаев в шутку говорит, что «жил бы в кабине», передает iReactor.

«Искусственный интеллект, как его принято называть, помогает тебе летать. А все возможное облегчение полета на самом деле тебе только во благо, ты не такой напряженный», — объяснил он.

Летчик говорит, что на самолетах предыдущего поколения полеты проходят не так гладко. Сложности могут возникать при эксплуатации буквально всех систем, за работой которых одновременно следить получится не у каждого пилота, поэтому машины с ИИ обладают рядом ключевых преимуществ.

«Если взять самолеты предыдущего поколения, то сколько там действий было у бортинженера. Здесь все сделано таким образом, что два члена экипажа обеспечивают работу всего самолета», — говорит Воропаев.

Ранее сообщалось, что индийская пилотажная группа на закрытии последнего летного дня авиасалона МАКС-2021 порадовала зрителей рисунком сердца в небе. В авиашоу принимали участие летчики из разных стран, передает RT.