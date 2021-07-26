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«Дождитесь»: Трамп призвал сторонников в сенате не заключать сделку с демократами
Политика
«Дождитесь»: Трамп призвал сторонников в сенате не заключать сделку с демократами
wikipedia.org  /  Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0 / flickr.com

Вашингтон, 26 июля. Бывший президент США Дональд Трамп обратился к республиканцам в Сенате Конгресса США с требованием не уступать демократам в вопросе инициатив по транспортной инфраструктуре.

По словам экс-главы государства, представители Республиканской партии подвергаются давлению в палате из-за так называемого двухпартийного законопроекта о развитии инфраструктуры. Он рассказал о желании лидера республиканцев в сенате Митча Макконнелла заключить соглашение, чтобы продемонстрировать умение работать с леворадикальными демократами.

«Не заключайте эту сделку, дождитесь, пока мы получим правильные результаты на выборах в 2022 году или потом, и сохраните сильные переговорные позиции», — обратился Трамп к сторонникам.

Ранее бывший американский лидер заявил о фальсификациях на президентских выборах в США. Трамп также опроверг слухи о якобы подготовке госпереворота после голосования, передает «Национальная служба новостей».

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