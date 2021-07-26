Экономисты обозначили главные факторы давления на черное золото

Эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня» подготовили отчет по курсу рубля, цен на нефть и золото по итогам торговых сессий за 26 июля. Подробности — в материале ФАН.

Нефть

Федеральное агентство новостей /

Прошлая неделя завершилась для черного золота повышением и приростом, однако в ходе сегодняшних утренних торгов ее позиции снизились до отметки 73 доллара за баррель. Главным негативным фактором, который давит на нефтяные цены, эксперты все еще называют опасения по поводу новых вспышек COVID-19 в особенности дельта-штамма.

Оно и ясно. На фоне эпидемиологической ситуации власти стран — Австралии, Южной Кореи, Индонезии — вводят новые ограничения, что вызывает опасения касательно восстановления и поддержания текущего уровня спроса на энергоносители.

«Учитывая, что с августа ОПЕК начинает дополнительно наращивать добычу нефти, есть опасения, что на рынке черного золота может сложиться определенный переизбыток нефти. Однако пока что ей удается удерживаться на высоких отметках и даже подрастать благодаря тому, что пока дефицит на рынке нефти есть», — отмечают специалисты.

По данным Международного энергетического агентства, в июне добыча нефти странами ОПЕК составила 40,9 миллиона баррелей в сутки, в то время как спрос достиг отметки в 42,3 миллиона. По прогнозам аналитиков, этот дефицит сохранится до конца года — на этом фоне цены могут не просто вырасти, а преодолеть максимум текущего года. Однако планы в любой момент могут нарушить вспышки коронавирусной инфекции.

«Также дополнительным негативным моментом является то, что в США продолжает расти количество буровых установок — это говорит о том, что нефтедобыча в штатах активизировалась и наращивается из-за пока что достаточно высоких цен на нефть. Рост мощностей и добычи может стать причастным к дальнейшему росту нефтяных котировок», — предупреждают экономисты.

Тем не менее пока черное золото находится в балансовом состоянии, а актуальным продолжает оставаться диапазон от 70 до 75 долларов за баррель.

Золото

ФБА «Экономика сегодня» /

Благодаря стабильному состоянию доллара на мировом рынке сохраняется и определенное спокойствие золота. В последние несколько торговых сессий оно торгуется в достаточно узком диапазоне от 1795 до 1810 долларов за унцию, когда как американская валюта по индексу DXY удерживается в районе отметки 92,8 пункта.

«Сейчас основным событием для доллара и, соответственно, золота, будет ближайшее заседание ФРС во вторник и среду и выступление главы Джерома Пауэлла относительно дальнейшей денежно-кредитной политики. <…> Скорее всего, на нем не будет сделано новых заявлений и продолжится смягчение, что может оказать давление на доллар, но поддержать золото», — предполагают эксперты.

Дополнительно к этому золото сейчас поддерживают опасения относительно активности дельта-штамма, из-за чего участники мирового рынка начинают переходить в золото как в защитный актив — от роста заболеваемости и инфляции, которая в Америке достигла довольно высоких значений.

«В пятницу мы получили довольно неоднозначные данные из США — вышел индекс PMI, или индекс менеджеров по закупкам. В производственном секторе значение индекса оказалось лучше ожиданий аналитиков и составило 63,1 пункта при прогнозе в 62 пункта. Однако в сфере услуг ситуация оказалась хуже ожиданий — 59,8 при прогнозе в 64,8 пункта. Это говорит о том, что экономика довольно неравномерно восстанавливается», — делятся с агентством специалисты.

Несмотря ни на что, пока доллар и золото сохраняют свою стабильность — диапазон последнего колеблется между значениями 1790 и 1840 долларов за унцию.

Курс рубля

Федеральное агентство новостей /

В ходе утренних торгов российская валюта немного сдала позиции и торгуется на данный момент в районе 74,2 рубля за доллар.

«Самое главное событие по рублю — заседание Центрального банка России. По его итогам регулятор принял решение об увеличении ключевой процентной ставки сразу на 100 базисных пункта, и теперь она составляет 6,5%. Это говорит о том, что регулятор пытается взять инфляцию под контроль и тем самым повысить привлекательность валют и долговых бумаг, но это может негативном отразиться на фондовом рынке», — говорят аналитики.

По заявлениям главы банка Эльвиры Набиуллиной, дальнейшее повышение ставки не рассматривается как обязательный фактор — все будет зависеть от ситуации, складывающейся в российской и мировой экономике. Это обещание, а также тот факт, что при текущей ставке доходности наших облигаций они продолжают вызывать интерес со стороны западных инвесторов, немного успокоили участников рынка.

«Для рубля сейчас поддержку оказывает налоговый период, пик которого приходится на эти дни. С другой стороны, все уравновешивается покупками валют со стороны Минфина в рамках бюджетного правила на 13,5 миллиарда рублей ежедневно. Плюс довольно неопределенная динамика цен на нефть — если они будут дальше снижаться, то рубль может оказаться под давлением», — уверяют аналитики.

В целом на текущий момент российская валюта пребывает в стабильном состоянии — актуальным для нее продолжает оставаться диапазон от 73 до 75 рублей за доллар. Дальнейшая динамика будет зависеть от показателей курса доллара и цен на черное золото, заключают эксперты.

Ранее экономист Артем Голубев заявил, что доля доллара в международных расчетах постепенно будет снижаться. Его положение пошатнуло, в том числе появление евро и укрепление юаня как второй-третьей мировой валюты в международных резервах.