Суд арестовал подозреваемых в подготовке теракта на Ставрополье

Ставрополь, 26 июля. Краевой суд Ставропольского края арестовал на два месяца третьего фигуранта по делу о попытке взрыва в отделе полиции в Кисловодске.

В суде сообщили, что третий задержанный будет заключен под стражу на срок до двух месяцев. За это время следователи соберут доказательную базу для обвинения преступника.

Напомним, оперативники провели мероприятия по задержанию двоих экстремистов. Злоумышленники планировали ворваться в отдел полиции Кисловодска и взорвать его при помощи самодельной бомбы.