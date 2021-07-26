Вышел новый трейлер хоррор-сериала «Чаки»

Лос-Анджелес, 26 июля. Новый трейлер многосерийного проекта о кукле-убийце Чаки появился в Сети. Сериал станет продолжением популярной хоррор-франшизы о пугающей игрушке.

Премьера видео состоялась в рамках конференции Comic-Con, после чего оно появилось в Сети. Известно, что проект станет логичным продолжением истории об убивающей кукле. Продюсером и режиссером сериала выступил автор оригинальной франшизы Дон Манчини. Премьера состоится на канале Syfy 12 октября.

В центре сюжета хоррор-сериала 14-летний подросток Джейк, который на распродаже покупает хорошо знакомую зрителям куклу по имени Чаки. После этого жизнь мальчика меняется, постепенно превращаясь в настоящий фильм ужасов. Кроме того, в сериале появятся враги и друзья загадочной куклы, которые могут раскрыть зрителям тайну происхождения Чаки.

Первый тизер предстоящего проекта появился пару недель назад. Зрители впервые узнали, что ждет героев сериала, живущих спокойной жизнью в маленьком городке.