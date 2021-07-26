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Ученые из США нашли способ определять тяжелую форму коронавируса на ранней стадии

  /   Обновлено: 26 июля 2021 20:51
Общество
Ученые из США нашли способ определять тяжелую форму коронавируса на ранней стадии
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Вашингтон, 26 июля. Определять тяжесть последствий коронавирусной инфекции на ранней стадии заболевания смогли американские исследователи.

Ученые из Массачусетского технологического института и Гарвардского университета провели исследование. Его целью было установить, можно ли предугадать тяжелое развитие коронавируса в начале болезни.

Специалисты изучили клетки, которые взяли через мазки из носа у пациентов с инфекцией. Затем полученные данные сравнили с людьми, у которых коронавирус протекал в легкой и тяжелой формах. Результаты показали, что в носу возникает ранняя противовирусная реакция и по ней можно определить тяжесть течения инфекции.

Исследователи из Финляндии ранее рассказали, сколько сохраняются антитела у переболевших коронавирусом. Специалисты проверили уровень защитных частиц у пациентов, которые заразились в прошлом году.

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ученые коронавирус тяжелая форма
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