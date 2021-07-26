Ученые из США нашли способ определять тяжелую форму коронавируса на ранней стадии

Вашингтон, 26 июля. Определять тяжесть последствий коронавирусной инфекции на ранней стадии заболевания смогли американские исследователи.

Ученые из Массачусетского технологического института и Гарвардского университета провели исследование. Его целью было установить, можно ли предугадать тяжелое развитие коронавируса в начале болезни.

Специалисты изучили клетки, которые взяли через мазки из носа у пациентов с инфекцией. Затем полученные данные сравнили с людьми, у которых коронавирус протекал в легкой и тяжелой формах. Результаты показали, что в носу возникает ранняя противовирусная реакция и по ней можно определить тяжесть течения инфекции.

Исследователи из Финляндии ранее рассказали, сколько сохраняются антитела у переболевших коронавирусом. Специалисты проверили уровень защитных частиц у пациентов, которые заразились в прошлом году.