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Двух собак не хватает: Алана Мамаева пожаловалась на жилищные условия
Шоу-бизнес
Двух собак не хватает: Алана Мамаева пожаловалась на жилищные условия
instagram.com  /  @alana_mamaeva

Москва, 26 июля. Модель и блогер Алана Мамаева пожаловалась на сложные жилищные условия. Бывшая жена известного футболиста Павла Мамаева рассказала о том, где живет с детьми.

Звезда рассказала, что вынуждена ютиться с двумя детьми и животными в небольшой квартире. Откровения модель опубликовала в Stories Instagram во время общения с фанатами в рамках рубрики «вопрос-ответ». Подписчики Мамаевой переживают, почему собаки по кличке Тося и Бося не живут с ней.

«В 48 метрах с двумя детьми, кабачком и птицей. Еще, конечно, двух собак не хватает», — резко отметила блогер.

Мамаева живет с двумя детьми отдельно от экс-супруга после развода, который состоялся в апреле. Причиной расторжения брака стали многочисленные измены, в том числе с иностранными моделями. Перед расставанием в суде блогер заявила, что не будет претендовать на имущество и алименты от футболиста, в связи с чем и столкнулась со сложной ситуацией.

После громкого развода Мамаеву пригласили в качестве гостя на YouTube-шоу «Алена, блин!». Она рассказала и о бывшей жене футболиста Андрея Аршавина Алисе Казьминой. Модель не верит, что внешность тяжелобольной журналистки стала такой из-за неудачной ринопластики.

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