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Харламов высмеял «родственную связь» Васильева и Моргенштерна
Шоу-бизнес
Харламов высмеял «родственную связь» Васильева и Моргенштерна
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 26 июля. Резидент Comedy Club Гарик Харламов переключил свое внимание с ведущей шоу «Давай поженимся!» Ларисы Гузеевой на рэпера Моргенштерна и историка моды Александра Васильева.

Новый пост артиста в соцсети Instagram посвящен им. С помощью незамысловатого приложения артист создал фотоколлаж, высмеивающий обоих артистов. На снимке человек с внешностью ведущего программы «Модный приговор», только значительно моложе. На его лице размещены татуировки, как у скандального артиста. Рядом с персонажем его собака.

«Старый Моргенштерн или молодой Александр Васильев. Решать вам!» — подписал пост Гарик Харламов.

Многие поклонники предположили, что таким образом известный шоумен решил высмеять «родственную связь» Васильева и Моргенштерна, о которой они сами говорили еще в конце прошлого года.

«Васильев же сам говорил, что Моргенштерн его сын, когда тот приходил к нему на «Модный приговор»»;

«Ну вот, родственнички на одном кадре. Все схожести, так сказать, на лицо»;

«Моргенштерн Александр Васильевич. Наглядный пример связи в шоу-бизе», — иронично отметили пользователи соцсети.

Впервые о сходстве ведущего и музыканта, оштрафованного за пропаганду наркотиков, открыто заговорила Гузеева на «Давай поженимся!». Историк моды не исключал, что рэпер мог бы оказаться его сыном.

Ранее стало известно о подписании контракта между Моргенштерном и промоушеном ММА, сообщает сайт 360tv.ru. Соответствующий пост появился в Instagram-аккаунте Анатолия Сульянова.

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васильев comedy club харламов моргенштерн
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