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Сивков объяснил, как изменит возможности российской авиации новый истребитель МиГ
Армия
Сивков объяснил, как изменит возможности российской авиации новый истребитель МиГ
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 26 июля. Новейший истребитель от российской корпорации «МиГ» сможет противостоять всем без исключения иностранным самолетам, заявил военный аналитик Константин Сивков.

Так он прокомментировал изданию «ПолитРоссия» информацию о создании палубного истребителя пятого поколения с системой вертикального взлета и посадки. По мнению эксперта, если такая машина действительно будет создана, ВКС РФ станут самыми совершенными в мире.

Сивков также раскрыл смысл разработки именно палубной версии самолета. Дело в том, что в России рассматривается вопрос о закладке сразу трех новых авианосцев.

«Мы уже давно вынашиваем планы по строительству новых авианосцев, а это значит, что нам понадобятся и новые самолеты. В конце концов, на вооружении иностранных флотов уже находятся самолеты поколения «4++» и даже американский F-35, который относится к пятому поколению. Да, Су-33 – это еще достаточно современная машина, но и модернизация нашей палубной авиации также необходима», — отметил Сивков.

Ранее стало известно, что российская самолетостроительная корпорация «МиГ» начала разработку палубного истребителя пятого поколения. На данный момент идет этап компьютерного моделирования. Первые опытные образцы планируется выпустить в ближайшие годы. Вместе с тем, как сообщает RT, компания намерена оснастить истребители МиГ-35 системой распознавания целей на базе нейронных схем.

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