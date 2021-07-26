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В Индии рассказали, что поможет Checkmate одержать ценовую победу над конкурентами
Армия
В Индии рассказали, что поможет Checkmate одержать ценовую победу над конкурентами
Global Look Press  /  Checkmate

Нью-Дели, 26 июля. Новейший российский истребитель Checkmate имеет все шансы победить своих конкурентов в ценовой войне на экспортном рынке. Такое мнение выразили индийские СМИ.

Эксперт индийского издания EurAsian Times Апурва Джайн уверен, что представленный в рамках авиасалона МАКС-2021 в подмосковном Жуковском новый российский самолет Су-75, также называемый Checkmate, ждет большое будущее на международном авиарынке. Как передает «ПолитРоссия», легкий тактический реактивный самолет способен летать со скоростью 1,8-2 Маха, его дальность полета составляет 3000 километров.

Джайн отмечает, что сегодня лидирующие позиции среди истребителей пятого поколения на экспортном рынке удерживает американский F-35. Однако данный самолет является крайне дорогим, его стоимость составляет 80 млн долларов, в то время как о его боевых характеристиках и возможностях идут оживленные дискуссии даже в самих США. То же относится и к европейским воздушным машинам, вроде французского Dassault Rafale, стоимостью 115 млн долларов.

На этом фоне Checkmate, стоимость которого составит от 25 до 30 млн долларов, способен одержать ценовую победу над конкурентами. Его передовые стелс-возможности и боевая авионика, дающая возможность атаковать до шести целей одновременно, позволят ему поставить шах и мат в игре на международном рынке.

Ранее сообщалось, что в США объяснили, как один ловкий трюк сделает Checkmate еще популярнее. Издание Military Watch пишет, что все дело в его преемственности с истребителями МиГ-29.

Одной из первых в кабине нового российского истребителя Checkmate смогла посидеть корреспондент телеканала RT.

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россия истребитель рынок checkmate
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