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В МИД России разоблачили спонсоров Тихановской
Политика
В МИД России разоблачили спонсоров Тихановской
tsikhanouskaya.org  /  Светлана Тихановская

Москва, 26 июля. Запад полностью финансирует деятельность экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Во внешнеполитическом ведомстве РФ разоблачили истинных спонсоров подавшейся в политику домохозяйки. Захарова сравнила отношение Запада к Тихановской и украинскому блогеру Анатолию Шарию. По ее словам, экс-кандидата на пост главы Белоруссии финансируют «от а до я».

«Это и проживание, и перелеты, и соответствующая инфраструктура, за это все нужно платить», — подчеркнула Захарова в интервью на YouTube-канале Шария.

Тихановская не является профессиональным политиком или политологом, добавила представитель МИД. Запад присвоил ей «особый статус», пришла к выводу Захарова.

Вашингтон ранее пообещал продолжить санкционное давление на Белоруссию, сообщает НСН. Белый дом распространил такое заявление после визита Тихановской в США. Однако бывший кандидат в президенты не смогла выпросить новые санкции. Тихановская заявила, что не может обещать новых ограничений после поездки в Вашингтон.

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