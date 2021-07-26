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Глава МИД Китая предостерег США от дальнейшего вмешательства в дела Гонконга
Политика
Глава МИД Китая предостерег США от дальнейшего вмешательства в дела Гонконга
wikipedia.org  /  Agencia de Noticias ANDES / CC BY-SA 2.0

Пекин, 26 июля. Соединенные Штаты не имеют права покушаться на суверенитет Китая, заявил министр иностранных дел страны Ван И.

Таким образом он во время переговоров с заместителем американского государственного секретаря Уэнди Шерман предостерег США от дальнейшего вмешательства в дела Гонконга, Синьцзян-Уйгурского автономного района и прочие внутриполитические вопросы КНР.

«Вопросы Гонконга, Синьцзяна, а также Тибета никогда не имели никакого отношения к правам человека и демократии», — подчеркнул он.

Ранее глава китайского внешнеполитического ведомства заявил, что будет продолжать следовать курсу мирного развития и придерживаться взаимовыгодной стратегии открытости. Помимо этого, Ван И указал американской стороне на историческую неизбежность возрождения Китая.

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Ван И сша мид китая
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