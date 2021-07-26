Псаки: роль войск США в Ираке будет изменена с боевой на тренировочную

, 26 июля. Роль американского контингента в Ираке будет изменена с боевой на тренировочную, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 26 июля.

При этом в регионе останется такое количество войск США, какое потребуется для выполнения новой задачи, добавила она.

Ранее премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми заявил, что страна больше не нуждается в присутствии иностранных военных сил. По его словам, государство заинтересовано в помощи Соединенных Штатов с обучением местных специалистов, однако для боевой миссии американского контингента уже нет необходимости.

В Associated Press сообщили, что новое соглашение между Вашингтоном и Багдадом будет представлено по итогам переговоров американского лидера Джо Байдена с Мустафой аль-Казыми. В документе укажут, что теперь военные США будут лишь обучать и консультировать иракских коллег.