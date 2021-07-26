Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 июля 21:10
21:07
Спорт
Немецкие гимнастки вышли на соревнования ОИ в комбинезонах вместо купальников
21:05
Общество
ФАН выяснил подробности потасовки между школьницей и завхозом в Севастополе
21:03
Политика
МИД Китая потребовал от США снять ограничения в отношении официальных лиц
21:02
Общество
Бывшей жене Мамаева пришлось разместить детей на балконе и отдать собак
21:00
Общество
Улучшение состояния певицы МакSим обрадовало клуб «Спартак»
21:00
Видео
«Точка на карте». Салават Юлаев, лимоны с арбуз и духовная сила Уфы
21:00
Весь мир
«Картельная гвардия»: эксперт объяснил, куда вкладывает миллиарды президент Мексики
21:00
Спорт
«Все зависело от нас»: волейболист сборной России Клюка о победе над командой США
20:59
Экономика
Британия может заблокировать участие Китая в развитии своей атомной отрасли
20:58
Технологии
Летчик-испытатель Воропаев рассказал о ключевых преимуществах полета на самолете с ИИ
Все новости

Псаки: роль войск США в Ираке будет изменена с боевой на тренировочную

  /   Обновлено: 26 июля 2021 20:53
Армия
Псаки: роль войск США в Ираке будет изменена с боевой на тренировочную
wikipedia.org  /  The White House / Public Domain

, 26 июля. Роль американского контингента в Ираке будет изменена с боевой на тренировочную, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 26 июля.

При этом в регионе останется такое количество войск США, какое потребуется для выполнения новой задачи, добавила она.

Ранее премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми заявил, что страна больше не нуждается в присутствии иностранных военных сил. По его словам, государство заинтересовано в помощи Соединенных Штатов с обучением местных специалистов, однако для боевой миссии американского контингента уже нет необходимости.

В Associated Press сообщили, что новое соглашение между Вашингтоном и Багдадом будет представлено по итогам переговоров американского лидера Джо Байдена с Мустафой аль-Казыми. В документе укажут, что теперь военные США будут лишь обучать и консультировать иракских коллег.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Псаки: роль войск США в Ираке будет изменена с боевой на тренировочную
сша ирак белый дом псаки
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru